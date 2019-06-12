Первая партия новейших пистолетов "Удав" поступила на вооружение российских военных

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-12T11:40:13+03:00

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На вооружение российских военных поступила первая партия новейших российских пистолетов "Удав". Как сообщил глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков, стартовала опытная войсковая эксплуатация.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самозарядный пистолет "Удав" имеет калибр девять миллиметров. Пистолет полностью собирается из отечественных комплектующих, он прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. В апреле этого года стало известно о допуске новинки в серию. Магазин "Удава" вмещает 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.

ТТХ пистолета "Удав"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Гражданская версия будет рассчитана на профессиональных спортсменов-стрелков, что даст возможность конкурировать с брендами Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими, передает РИА Новости.

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«Удав» выполз в серию

Минобороны России одобрило к серийному производству новейший пистолет «Удав». Чем же он лучше стоящего на вооружении сейчас пистолета Макарова, созданного еще в 1948 году? Во-первых, в обойме «Удава» 18 патронов, а в макарове только 8. При этом «Удав» не тяжелее. И может стрелять разными патронами, даже бронебойными, которые легко прошивают 8-миллиметровый стальной лист (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU