СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-12T11:51:56+03:00

Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среднем смертность в стране составила 12,4 человека на тысячу населения

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В 2018 году самую высокую смертность зарегистрировали в Москве. В столице в 2018 году умерли 122 тысячи человек. Об этом сообщил Росстат.

Второе место занимает Московская область, где за прошедший год скончались 92 тысячи человек.

В рейтинг также попали Краснодарский край (67 тысяч), Санкт-Петербург (59,8 тысяч) и Свердловская область (58,5 тысяч)

При этом наибольшая рождаемость зафиксирована в Москве - 132,1 тысячи человек. В топ-пять также входят Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Всего за прошлый год в России родилось 1,6 миллионов человек, а умерло - 1,8 миллионов, сообщает RT.

Некоторое время назад вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году смертность выросла в 32 регионах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Росстат заявил о том, что рождаемость в России упала до 10-летнего минимума в 2017 году. Убыль населения в прошлом году составила 134,4 тысячи человек

Как повысить рождаемость в России? Нужно ли запрещать аборты?.В студии депутат Госдумы Виталий Милонов и журналист Екатерина Гордон. Ведущий Роман Голованов.

ИСТОЧНИК KP.RU