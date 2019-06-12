В Афганистане в результате ошибочного авиаудара погибли пять военнослужащих

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-12T11:49:41+03:00

Не менее пяти афганских военнослужащих погибли в провинции Кундуз в результате ошибочного авиаудара по военной базе Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Не менее пяти афганских военнослужащих погибли в провинции Кундуз в результате ошибочного авиаудара по военной базе, целью которого изначально должны были стать боевики. По данным агентства Xinhua, семь силовиков также получили ранения.

По имеющимся данным, удар по базе, расположенной в уезде Имам-Сахиб был нанесен в 02:00 по местному времени (00:30 мск). В материале агентства отмечается, что это уже не первый подобный ошибочный авиаудар, жертвами которого становятся афганские военнослужащие.

Представитель местных властей, на которого ссылается Xinhua, при этом отказался уточнять государственную принадлежность самолетов, атаковавших базу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о столкновении сил афганской полиции с боевиками запрещенного в России движения "Талибан" в провинции Баглан. В результате перестрелки погибли девять полицейских, несколько боевиков было убито и ранено.

ИСТОЧНИК KP.RU