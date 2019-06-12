МИД РФ: встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке может пройти "на ногах"
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что администрация США пока не направляла конкретных сигналов российской стороне о возможности и подробностях встречи президентов двух стран на полях саммита G20 в Осаке. По его словам, встреча, если и будет, то может пройти "на ногах".
Напомним, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что на саммите "двадцатки" Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
"Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей... С американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счет", - сказал Рябков.
Он отметил, что сигналы еще могут поступить - на это рассчитывают в Москве.
"Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще", - добавил Рябков, передает РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU