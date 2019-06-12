2019-06-12T13:43:33+03:00
В мире

МИД РФ: встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке может пройти "на ногах"

Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с Путиным и Си Цзиньпином
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что администрация США пока не направляла конкретных сигналов российской стороне о возможности и подробностях встречи президентов двух стран на полях саммита G20 в Осаке. По его словам, встреча, если и будет, то может пройти "на ногах".

Напомним, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что на саммите "двадцатки" Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

"Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей... С американской стороны пока не было никаких импульсов на этот счет", - сказал Рябков.

Он отметил, что сигналы еще могут поступить - на это рассчитывают в Москве.

"Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, "на ногах". Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще", - добавил Рябков, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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