2019-06-12T14:04:02+03:00
Политика

Представитель Зеленского заявил, что украинский будет единственным государственным языком на Украине

По словам Руслана Стефанчука, "отката назад" к декоммунизации не планируется
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что только украинский язык будет государственным языком в стране. При это он не исключил внесения поправок в скандальный закон о языке.

"Если имплементация закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что "отката назад" к декоммунизации ожидать не стоит, передает РБК-Украина.

Напомним, 25 апреля парламент Украины принял закон о языке, согласно которому украинский язык становится основным практически во всех сферах жизни на Украине. Документ предусматривает также введение должности уполномоченного по защите языка и "языковых инспекторов", которые будут следить за исполнением закона и принимать решения о штрафах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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