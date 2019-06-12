Представитель Зеленского заявил, что украинский будет единственным государственным языком на Украине
Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что только украинский язык будет государственным языком в стране. При это он не исключил внесения поправок в скандальный закон о языке.
"Если имплементация закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что "отката назад" к декоммунизации ожидать не стоит, передает РБК-Украина.
Напомним, 25 апреля парламент Украины принял закон о языке, согласно которому украинский язык становится основным практически во всех сферах жизни на Украине. Документ предусматривает также введение должности уполномоченного по защите языка и "языковых инспекторов", которые будут следить за исполнением закона и принимать решения о штрафах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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