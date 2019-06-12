В Судане состоялась попытка переворота против Военного совета

СЕГОДНЯ 17:01 2019-06-12T17:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Судане совершена попытка переворота против временного Военного совета. По данным телеканала Al Arabiya, после неудавшегося путча были задержаны 68 офицеров, в отношении которых проводится расследование.

Отмечается, что в число участников попытки переворота вошли офицеры-исламисты, выступавшие на стороне свергнутого ранее режима Омара аль-Башира. Сведений о пострадавших и и погибших в результате неудачного путча пока нет.

Смена власти в Судане произошла в апреле этого года. На фоне многомесячных массовых протестов в связи с тяжелой экономической ситуацией армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира; управление страной при этом перешло в руки временного Военного совета, созданного военными.

После смены власти военные распустили парламент Судана и приостановили действие конституции. Оппозиционные силы, в свою очередь, призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета. В июне этого года военные открыли огонь по протестующим в столице страны Хартуме; согласно заявлениям армии, лагерь манифестантов представлял угрозу правопорядку и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU