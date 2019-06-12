Николас Мадуро приедет в Россию для заключения соглашений

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-12T18:22:51+03:00

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин во время встречи в резиденции Ново-Огарево. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин во время встречи в резиденции Ново-Огарево. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

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Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о скором визите своего президента в Россию. Николас Мадуро будет подписывать соглашения "во благо народа".

"Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения во благо народа", - сообщается в Twitter дипведомства.

Сайт kp.ru писал о прошлом визите Мадуро в Россию. Президент Венесуэлы прилетел за помощью: просить денег. Помощник президента России Юрий Ушаков поделился с журналистами готовностью Москвы помочь Венесуэле деньгами. Правда, за это южноамериканцам расплатиться придется нефтяными преференциями.

ИСТОЧНИК KP.RU