Мадуро замерз, но прилетел в Москву за деньгами

Прилетевший из Венесуэлы, где три дня назад началось лето, Николас Мадуро сходил по трапу во "Внуково-2" с таким видом, как деревенский кот слезает с печки в состоянии крайней необходимости. Страх как не хочется, но жизнь заставляет. Все утепление президента Венесуэлы составляли кепка и шарфик, следом за ним в кителе спускался бравый венесуэльский генерал, ответивший на вызов русской зимы неуставным длинным шарфиком на шее.

Впрочем, пыл Мадуро это не поубавило.

- Я очень рад, что я снова здесь. Я знаю, что всё, что будет дальше, будет к лучшему. Мы встали на ноги, мы побеждаем, - приветствовал он Владимира Путина в Ново-Огарево.

- Знаем, что ситуация в Венесуэле остаётся сложной, - не был столь оптимистичен Путин. - Поддерживаем ваши усилия в том, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, и все ваши действия, направленные на урегулирование отношений с оппозицией. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы.

Мадуро перед отлетом рассказывал в интервью, что отправляется за помощью, причем готов принять любую. А помощник президента России Юрий Ушаков поделился с журналистами готовностью Москвы помочь Венесуэле деньгами. Правда, за это южноамериканцам расплатиться придется нефтяными преференциями.

- Мне кажется, что мы нашли ту точку, которая позволяет нам выжить и запустить достаточно полную, комплексную экономическую программу, которая полностью соответствует тем экономическим отношениям, которые существуют между Россией и Венесуэлой, - витиевато сформулировал свою готовность на все Мадуро, после чего встреча перешла в закрытый режим. Нефть и деньги любят тишину даже в Венесуэле.

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