Трамп заявил о встрече с Путиным на G-20
Американский президент намерен переговорить также с лидером КНР
Дональд Трамп.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о планах на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает AFP.
Переговоры должны пройти на саммите G20. Мероприятие состоится в Осаке 28–29 июня 2019 года.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, американская сторона не инициировала подготовку встречи.
Похожая ситуация произошла и с президентом Венисуэлы Николасом Мадуро. МИД страны сообщил о скором визите своего лидера в Россию для заключения соглашений "во благо народа". Однако в Кремле эту информацию не подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU