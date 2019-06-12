Трамп заявил о встрече с Путиным на G-20

СЕГОДНЯ 20:13 2019-06-12T20:17:12+03:00

Американский президент намерен переговорить также с лидером КНР

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о планах на встречу с Владимиром Путиным. Об этом сообщает AFP.

Переговоры должны пройти на саммите G20. Мероприятие состоится в Осаке 28–29 июня 2019 года.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, американская сторона не инициировала подготовку встречи.

Похожая ситуация произошла и с президентом Венисуэлы Николасом Мадуро. МИД страны сообщил о скором визите своего лидера в Россию для заключения соглашений "во благо народа". Однако в Кремле эту информацию не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU