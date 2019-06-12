В Кремле не знают о планах Мадуро посетить Россию

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-12T19:06:07+03:00

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин во время встречи в резиденции Ново-Огарево. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

МИД Венесуэлы рассказал о грядущих "соглашениях президента во благо народа"

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В Кремле пока не располагают точной информацией о якобы намечающемся визите Николаса Мадуро в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, Министерство иностранных дел Венесуэлы в Twitter сообщило пользователям о скором отъезде президента. По их версии Мадуро будет подписывать соглашения "во благо народа".

"Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения во благо народа", - сообщается в Twitter дипведомства.

Сайт kp.ru писал о прошлом визите Мадуро в Россию. Президент Венесуэлы прилетел за помощью: просить денег. Помощник президента России Юрий Ушаков поделился с журналистами готовностью Москвы помочь Венесуэле. Правда, за это южноамериканцам расплатиться придется нефтяными преференциями.

ИСТОЧНИК KP.RU