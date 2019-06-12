2019-06-12T21:02:35+03:00
Общество

Красотку из Instagram затравили за откровенные фотографии в Припяти

Девушка опустила защитный костюм и показала красивое белье
Артур ГАРЬКЕ
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Имя девушки не известно.Имя девушки не известно.Фото: соцсети
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Сочетание прекрасного с ужасным показалось интересным русскоговорящей блогерше. Девушка выложила в свой профиль Instagram две откровенные фотографии из путешествия в закрытый город Припять. Блогерша на снимках не постеснялась снять защитный костюм, а затем и бюстгальтер. "Вау-эффект" последовал. Правда те, кто не загляделся на формы девушки, упрекнули ее в неуважении к чернобыльцам-ликвидаторам.

Большинство комментаторов под постом призывали девушку удалить фотографии. Они напоминали ей, что в этом месте в ужасных муках умерли тысячи людей. Прошло уже 6 дней с момента публикации, девушка так никому и не ответила. Фотографию она подписывать не стала, указала лишь авторов идеи: фотографов и ассистентов.

nz.niknz.nik
-ph: @alkrud_ & @angelinaprotein . . . . -assistant: @d._kramer
2508 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Ты ужасная, непонимающая, глупая и лицемерная. Позор тебе", - написал один из пользователей социальной сети.

"Ну и дура, ппц... тысячи людей погибли, а она жопу голую фоткает на их фоне...", - прокомментировала одна из подписчиц.

Немалую часть комментариев оставили люди из-за рубежа. Их видение ситуации ни чем не отличалось от нашего.

"Shame on you [Как тебе не стыдно] !!!", - пристыдил блогершу пользователь.

nz.niknz.nik
здрааасьте
347 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"People died there and you're posing half naked for likes on Instagram...ok [Люди там умерли, а ты позируешь полуголой для лайков в Instagram...ладно]", - написал комментатор.

Заметим, в профиле девушки не так уж много фотографий. Но позирует в белье блогерша не первый раз. Между тем число ее подписчиков потихоньку растет. Сейчас у модели больше 5000 тысяч фолловеров.

nz.niknz.nik
все мечты сбудутся я сама по себе газпром #subaruwrxsti
587 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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