Эрдоган назвал завершенным делом покупку Турцией С-400

СЕГОДНЯ 04:43 2019-06-13T04:43:53+03:00

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Вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

"Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце", - отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что руководство страны не собирается спрашивать разрешение

"у кого бы то ни было", чтобы удовлетворить потребности страны в оборонной сфере.

"Разве мы не просили США продать нам системы обороны? Просили, но они ответили отказом, нам было сказано, что Конгресс США этого не допустит", - напомнил Эрдоган.

Как передавал kp.ru, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что действия Соединенных Штатов в отношении контракта на покупку Анкарой зенитно-ракетных систем С-400 являются откровенным и циничным шантажом.

ИСТОЧНИК KP.RU