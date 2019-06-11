2019-06-11T15:27:36+03:00
Политика

Рябков: действия США в связи с поставками Турции С-400 - циничный шантаж

Ранее обучавшихся в Соединенных Штатах турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей РябковСергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Действия Соединенных Штатов в отношении Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных систем С-400 являются откровенным и циничным шантажом. Соответствующие заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это прямой, откровенный, неприкрытый и циничный шантаж»,- цитируют РИА Новости слова Рябкова, который подчеркнул, что такие действия Вашингтон принимает «не только в отношении Турции, а по сути дела в отношении всех государств, которые развивают законное военно-техническое сотрудничество с Россией».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в связи с закупкой российской ЗРС Соединенные Штаты сообщили о прекращении тренировочных полетов турецких летчиков, которые обучались навыкам пилотирования многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, что Вашингтон долгое время пытается отговорить Анкару от покупки С-400. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турецкая республика не откажется от поставок, которые могут быть завершены уже раньше июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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