2019-05-06T09:14:51+03:00
Политика

В Верховной Раде раскрыли "печальный факт" о Зеленском

Депутат Вадим Рабинович считает, что новый президент Украины уже "выполнил свою историческую роль"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новоизбранный президент Украины Владимир ЗеленскийНовоизбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет способствовать установлению мира в Донбассе и восстановлению экономики страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По мнению парламентария, бывший квнщик уже "выполнил свою историческую роль", одолев действующего главу государства Петра Порошенко на выборах, остальное - не в его силах.

"При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики – это печально, но это факт", – сказал Рабинович в эфире канала "112 Украина".

При этом он призвал украинцев "прагматично и головой" голосовать на предстоящих выборах в Верховную Раду, ведь именно парламентариям придется возвращать страну "нормальное экономическое русло".

Сайт kp.ru писал о том, что президентская программа Зеленского до сих пор довольно размыта. Единственное, в чем сам политик точно уверен, курс на евроинтеграцию будет продолжен.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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