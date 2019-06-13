2019-06-13T08:49:13+03:00
Политика

Путин не видит смысла вмешиваться в торговые переговоры США и Китая

Ситуация включает слишком много специфических вопросов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США и Китай должны сами разобраться в своих проблемахСША и Китай должны сами разобраться в своих проблемахФото: REUTERS
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Россия не собирается вмешиваться в переговоры между США и Китаем по торговому спору, поскольку страны должны сами найти выход из ситуации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что речь идет о конфликте между крупнейшими экономиками мира, и в нем очень много специфических вопросов, связанных с работой обоих государств. Так, например, КНР значительную часть своих золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах, а Соединенные Штаты размещают на территории Китая свои производства.

"Даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - сказал Путин в интервью телеканалу "Мир", содержание которого приводится на сайте Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пекин обвинил Вашингтон в экономическом терроризме и использовании протекционистской дубинки для развязывания торговых войн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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