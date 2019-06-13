Путин не видит смысла вмешиваться в торговые переговоры США и Китая
Россия не собирается вмешиваться в переговоры между США и Китаем по торговому спору, поскольку страны должны сами найти выход из ситуации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что речь идет о конфликте между крупнейшими экономиками мира, и в нем очень много специфических вопросов, связанных с работой обоих государств. Так, например, КНР значительную часть своих золотовалютных резервов хранит в американских ценных бумагах, а Соединенные Штаты размещают на территории Китая свои производства.
"Даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - сказал Путин в интервью телеканалу "Мир", содержание которого приводится на сайте Кремля.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Пекин обвинил Вашингтон в экономическом терроризме и использовании протекционистской дубинки для развязывания торговых войн.
ИСТОЧНИК KP.RU