Владимир Путин: Я не давал никакой оценки деятельности Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет
Владимир Путин перед саммитом ШОС ответил на вопросы телекомпании «Мир». «КП» приводит наиболее интересные фрагменты этого разговора.
МЫ НА СТОРОНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ
- Что касается торговых войн и моей шутки, когда я вспомнил про китайскую поговорку, вы не обратили внимания на то, чем я закончил. Я сказал, что мы живём в сложном мире. С тех пор, когда рождались эти поговорки, ситуация серьёзным образом изменилась, и на сегодня отношения между Россией и Китаем имеют особое значение и для наших стран, и для мирового сообщества в целом, без всякого преувеличения я могу об этом сказать.
Идёт спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств.
Китай – это огромная фабрика по производству товаров для всего мира, в том числе для Соединённых Штатов. Там очень много специфических отношений между двумя странами. И конечно, даже с точки зрения здравого смысла нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс. Но – и это «но» очень серьёзное имеет значение. Во-первых, у нас с Китаем, действительно, беспрецедентно хорошие и высокие отношения. Мы действительно стратегические партнёры во всех смыслах этого слова. К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с США – отношения деградируют, становятся всё хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями.
У нас очень хорошие, дружеские отношения с лидером Китая. И конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнёров, это само собой разумеется.
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРИКРЫВАТЬСЯ РУСОФОБИЕЙ
- Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени.
Что касается нашего взаимодействия с Украиной, неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа.
Как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами прошлого, с теми людьми, которые во главу угла всей свой деятельности ставили прежде всего личный успех и личную выгоду, и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого и такая любовь к Западу, думаю.
Но новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией. И в направлении решения внутренних проблем. Не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере.
РОССИЯ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОДОНА
- Молдова – это не уникальная ситуация, но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами. Олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и всё, что угодно. То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство.
То, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами, так скажем, условно, по прозападным партиям, всё-таки это шаг в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного, государства. Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть.
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