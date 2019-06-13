Минобороны будет сотрудничать только с опытными исполнителями по госконтрактам
Минобороны будет по-новому выбирать исполнителей для крупных контрактов. Изменения коснутся заказов, которые оцениваются в сумму 50 млн рублей и выше. К ним будут допускаться только опытные участники, те, кто уже успешно справлялся с другими крупными государственными и муниципальными контрактами.
Соответствующие поправки уже подготовлены в правительстве, а сам документ находится на стадии межведомственных согласований и антикоррупционной экспертизы.
Претендовать на участие в тендере сможет только фирма, которая не имела нареканий в последние три года. А суммарная стоимость последних контрактов не должна быть менее трети от цены новых поставок. Изменения помогут допустить к конкурсам только надежных исполнителей, но, с другой стороны, сократит конкуренцию и поспособствует увеличение цены заказов.
- Новые правила помогут решить проблему и теневых фирм-«призраков», которые, не имея своего производства, выигрывают конкурсы за счет демпинга, а потом ищут на рынке нужный товар подешевле или делают «серые» заказы на самих оборонных предприятиях, - комментирует газете «Известия» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее сообщалось, что Госдума хочет ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках. Это мера позволит быстрее выполнять заказы государства.
ИСТОЧНИК KP.RU