Минобороны будет сотрудничать только с опытными исполнителями по госконтрактам

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-13T10:22:49+03:00

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Минобороны будет по-новому выбирать исполнителей для крупных контрактов. Изменения коснутся заказов, которые оцениваются в сумму 50 млн рублей и выше. К ним будут допускаться только опытные участники, те, кто уже успешно справлялся с другими крупными государственными и муниципальными контрактами.

Соответствующие поправки уже подготовлены в правительстве, а сам документ находится на стадии межведомственных согласований и антикоррупционной экспертизы.

Претендовать на участие в тендере сможет только фирма, которая не имела нареканий в последние три года. А суммарная стоимость последних контрактов не должна быть менее трети от цены новых поставок. Изменения помогут допустить к конкурсам только надежных исполнителей, но, с другой стороны, сократит конкуренцию и поспособствует увеличение цены заказов.

- Новые правила помогут решить проблему и теневых фирм-«призраков», которые, не имея своего производства, выигрывают конкурсы за счет демпинга, а потом ищут на рынке нужный товар подешевле или делают «серые» заказы на самих оборонных предприятиях, - комментирует газете «Известия» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет ввести рейтинг деловой репутации бизнеса для участия в госзакупках. Это мера позволит быстрее выполнять заказы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU