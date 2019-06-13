2019-06-13T12:18:12+03:00
Происшествия

СМИ сообщают, что россияне могут быть на атакованном в Оманском заливе танкере

По данным агентства IRNA, Иран спас 44 моряка с судов, подвергшихся нападению
Екатерина БОЛГОВА
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На атакованном в Оманском заливе танкере могли быть россиянеНа атакованном в Оманском заливе танкере могли быть россиянеФото: REUTERS
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Россияне могут быть на борту нефтеналивного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе. Об этом сообщает норвежская газета VG со ссылкой на представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа есть россияне, грузины и филиппинцы.

"Насколько я могу судить, все 23 человека, находившихся на борту, сейчас в безопасности. Они перевезены на другое судно", - сказал представитель компании.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. По данным иранских и арабских СМИ, в районе атаки были зафиксированы два взрыва и слышна стрельба.

Представитель российского посольство в Омане заявил, что дипведомство не располагает данными о гражданах России на борту одного из атакованных судов.

Иранское агентство IRNA также сообщило, что Иран спас 44 моряка с атакованных в Оманском заливе танкеров. Они доставлены на территорию страны и находятся в безопасности. Представитель пятого флота ВМС США заявил, что пока не имеет детальных сведений о нападениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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