2019-06-13T13:26:37+03:00
Политика

"Придется бороться до конца": В Китае готовы к торговой войне с США

В Пекине считают, что американцы пытаются подавить рост экономики азиатской республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Пекине заявили о готовности идти до конца в торговой войне с СШАВ Пекине заявили о готовности идти до конца в торговой войне с СШАФото: REUTERS
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В Китае надеются на то, что торговые споры с США удастся урегулировать путем переговоров. В Пекине даже могут разработать пакет документов, который бы почти полностью устраивал обе стороны. Его принятие стало бы взаимовыгодным решением для всех, однако и к торговой войне власти тоже готовы.

Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при женевском отделении ООН Чэнь Сюй.

"Если вопрос ограничен торговым конфликтом, я не эксперт, но я считаю, что все было бы легче. <...> Но если ситуация гораздо больше, чем торговый конфликт, то ситуация будет иной", - сказал дипломат.

По его мнению, Вашингтон просто хочет подавить рост китайской экономики с помощью наложения санкций и торговый тарифом, что "не является мудрым выбором". Пекин же по-прежнему готов к диалогу.

"Но если мы столкнемся с торговой войной, которая не была нашим выбором, нам придется бороться до конца", - цитирует РИА Новости Чэнь Сюя.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия не собирается вмешиваться в торговый спор между США и Китаем. В этом общественность заверил сам президент РФ Владимир Путин. По его мнению, в этом конфликте слишком много специфики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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