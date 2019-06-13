СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-13T13:41:07+03:00

Самолёты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в Идлибе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уничтожены позиции артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста

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Крупные скопления боевиков были уничтожены в результате четырех бомбовых авиаударов, нанесенных самолетами ВКС России по террористам в Идлибе по координатам, указанным Турцией. Об этом сообщает Минобороны России.

«По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста»— говорится в заявлении ведомства.

Как сообщает Минобороны РФ, террористы-союзники «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли наблюдательный пост армии Турции в Идлибе, несмотря на соглашение о прекращение огня.

В своем сообщении Министерство обороны отмечает, что взаимодействие Москвы и Анкары в борьбе с террористами в Сирии будет продолжено.

Напомним, Россия и Турция условились прекратить огонь в Идлибе во вторник, 12 июня. Решение было достигнуто по инициативе российской стороны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

ИСТОЧНИК KP.RU