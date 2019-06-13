В Роспотребнадзоре рассказали, как определить потенциально опасные интернет-магазины

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-13T13:53:13+03:00

В ведомстве посоветовали, прежде всего, обратить внимание на очень низкую цену

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В Роспотребнадзоре рассказали, как определить интернет-магазины, которые могут быть опасны. Прежде всего, в ведомстве порекомендовали обратить внимание на очень низкую цену, которой нечестные магазины обычно привлекают своих жертв.

"Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный прием для привлечения жертв", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, надо быть осторожным, если на сайте требуется предоплата и не предусмотрены курьерская доставка и самовывоз заказа, а также отсутствуют контактные данные и другая информация о самом интернет-магазине.

Кроме того, Роспотребнадзор называет признаками потенциально опасных интернет-магазинов отсутствие "истории", неверные данные в описании предлагаемых продуктов, большую настойчивость сотрудников магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU