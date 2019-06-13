2019-06-13T14:05:30+03:00
В мире

Климкин поддержал предложенного Зеленским кандидата на пост главы МИД

Действующий министр иностранных дел Украины отметил, что в карьере Вадима Пристайко "был англосаксонский и натовский акцент"
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал кандидатуру Вадима Пристайко, предложенную президентом Владимиром Зеленским на пост нового главы МИД.

"Я лично его очень хорошо знаю много лет, мы работали. Я называл Зеленскому несколько кандидатур, которые могли бы быть задействованы на внешнеполитическом направлении. Вадим был среди них. Я это не скрываю. Но решение за Зеленским, конечно", - сказал Климкин в интервью "Телевизионной службе новостей" (ТСН).

Действующий глава МИД отметил, что в карьере Пристайко, много лет работавшего в США и Канаде, "был англосаксонский и натовский акцент", в связи с чем он делал "меньший акцент на Европе". Климкин также назвал своего возможного преемника "профессионалом" и выразил готовность консультировать его и главу государства по вопросам внешней политики.

Павел Климкин подал в отставку с поста главы МИД Украины в конце мая этого года, однако Верховная Рада отказалась принять его заявление. Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский повторно внес в парламент постановление на отставку Климкина, а также предложил утвердить Пристайко в качестве нового главы МИД.

Вадим Пристайко в настоящий момент занимает должность заместителя главы МИД - руководителя аппарата. До этого он работал в департаменте НАТО МИД Украины и посольстве в США, а с 2012 по 2014 был послом Украины в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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