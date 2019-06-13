Климкин поддержал предложенного Зеленским кандидата на пост главы МИД
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал кандидатуру Вадима Пристайко, предложенную президентом Владимиром Зеленским на пост нового главы МИД.
"Я лично его очень хорошо знаю много лет, мы работали. Я называл Зеленскому несколько кандидатур, которые могли бы быть задействованы на внешнеполитическом направлении. Вадим был среди них. Я это не скрываю. Но решение за Зеленским, конечно", - сказал Климкин в интервью "Телевизионной службе новостей" (ТСН).
Действующий глава МИД отметил, что в карьере Пристайко, много лет работавшего в США и Канаде, "был англосаксонский и натовский акцент", в связи с чем он делал "меньший акцент на Европе". Климкин также назвал своего возможного преемника "профессионалом" и выразил готовность консультировать его и главу государства по вопросам внешней политики.
Павел Климкин подал в отставку с поста главы МИД Украины в конце мая этого года, однако Верховная Рада отказалась принять его заявление. Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский повторно внес в парламент постановление на отставку Климкина, а также предложил утвердить Пристайко в качестве нового главы МИД.
Вадим Пристайко в настоящий момент занимает должность заместителя главы МИД - руководителя аппарата. До этого он работал в департаменте НАТО МИД Украины и посольстве в США, а с 2012 по 2014 был послом Украины в Канаде.
ИСТОЧНИК KP.RU