2019-06-13T14:06:33+03:00
Политика

В Киеве назвали позицию Зеленского по тарифам ЖКХ пощечиной украинцам

Оппозиционеры заявили, что новая власть не собирается снижать цены на коммунальные услуги и бороться с коррупцией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Администрация президента Украины Владимира Зеленского не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что можно расценивать как пощечину жителям страны. Такую позицию высказали в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дело в том, что в конце мая глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил о намерении команды Зеленского решить вопросы, связанные с высокими тарифами на коммунальные услуги сразу после выборов в Верховную Раду, а уже 12 июня представитель президента в кабинете министров Андрей Герус опроверг эту информацию. По его словам, глава государства никогда публично не делал подобных заявлений.

"Откровенной пощечиной украинскому народу от новой власти стали слова Андрея Геруса. Теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит, бороться с коррупцией при поставках газа в Украину", - сообщается на сайте партии.

Оппозиционеры считают, что новые власти будут работать по старым схемам - лишь для себя, а не в интересах людей.

К слову, сайт kp.ru писал о том, что "Нафтогаз" с приходом лета вновь повысил цены на газ для украинцев. Рост составил 4,6% или около 15 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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