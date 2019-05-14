"Нафтогаз" повысит цены на газ для населения Украины с 1 июня

СЕГОДНЯ 07:24 2019-05-14T07:25:19+03:00

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Национальная акционерная компания "Нафтогаз" решила вновь повысить цены на газ для населения Украины. Тарифы изменяться в большую сторону с 1 июня 2019 года. Рост составит 4,6% или 380 гривен (около 15 долларов).

Учитывая, что ранее правительство постановило снизить цену на газ на 3,54% - до 8247 гривен за тысячу кубометров (около $315), то итоговая повышенная стоимость составит 8627 гривен/тыс. куб. м (около $330).

"Нафтогаз" подготовил и разослал газораспределительным компаниям проект, которым предполагается на июнь увеличить цену на газ на 4,6%", - передают "Украинские новости" со ссылкой на копию дополнения к договорам купли-продажи газа.

Сайт kp.ru писал о том, что в апреле украинское правительство обязало "Нафтогаз" снижать стоимость природного газа для населения, если на рынке складывается подходящая конъюнктура. Если же ее нет, и цена на топливо лишь растет, то тогда жители страны должны были получать его по фиксированным тарифам. При этом ожидалось, что тенденции падения стоимости газа сохранится до декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU