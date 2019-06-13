2019-06-13T14:45:38+03:00
В мире

Оттава стала четвертым городом-миллионником Канады

Торжества по этому случаю состоятся в пятницу, 14 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оттава стала городом-миллионеромОттава стала городом-миллионеромФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оттава стала четвертым городом-миллионником Канады. В начале текущей недели прописку в столице получили сразу 28 человек. Таким образом число жителей города перевалило за миллион. Об этом свидетельствует национальное Бюро статистики.

Официальные торжества по этому случаю состоятся в пятницу, 14 июня, в мэрии. Глава Оттавы Джим Уотсон уже пообещал изменить подход властей к управлению городом.

"Когда вы становитесь городом размером с Оттаву, где проживает миллион человек, то должны начать действовать немного по-другому", - сказал политик.

По его словам, изменения коснутся, в первую очередь, дорожной инфраструктуры и сети общественного транспорта. Так, например, летом в столице откроется первая ветка легкого метро, передает ТАСС.

На настоящий момент в Канаде насчитывается всего четыре города-миллионника - Калгари, Монреаль, Торонто и Оттава. В России же их 16. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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