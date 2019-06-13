СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-13T15:20:47+03:00

Комитет Госдумы по международным делам рассмотрел проект о приостановке участия РФ в ДРСМД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон начал процедуру выхода из договора в феврале текущего года

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Профильный комитет Государственной Думы рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о приостановлении договора между СССР и США ДРСМД.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия данного Договора. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора. Напомним, Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля текущего года, сообщает "РИА-Новости".

Законопроект о приостановлении ДРСМД был поддержан двумя комитетами-соисполнителями - по безопасности и обороне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американские СМИ писали о том, что США испытают запрещенные ДРСМД ракеты. Испытания могут пройти уже в этом году. СМИ заявляют, что на август 2019 года намечен пуск крылатой ракеты, радиус действия которой составляет примерно тысячу километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708698" frameborder="0"></iframe> Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU