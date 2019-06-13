СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-13T16:45:04+03:00

Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС Фото: REUTERS

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В четверг, 13 июня, президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В аэропорту российский президент встретился со своим коллегой из Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Лидеры о перспективах дальнейшего сотрудничества двух стран и о предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Путин назвал ШОС достаточно серьёзной и многоплановой региональной организацией. По словам российского лидера, в ходе работы организации выяснилось, что задачи, которые она перед собой ставит, являются привлекательными и для других стран региона.

Напомним, что в 2019 году в Шанхайской организации сотрудничества председательствует Киргизия. Совет глав государств - состоится в Бишкеке 13 и 14 июня. Это является главным мероприятием в рамках международного объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU