2019-06-13T16:49:25+03:00
Экономика

Голикова: больше 50% многодетных семей находятся за чертой бедности

По словам вице-премьера, эта проблема является общей для регионов
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер РФ Татьяна ГоликоваВице-премьер РФ Татьяна ГоликоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за чертой бедности находятся около 51% многодетных семей. По ее словам, эта проблема является общей для всех регионов страны.

"Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи", - сказала Голикова в ходе круглого стола "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей" в четверг, 13 июня.

Пресс-служба вице-премьера уточнила, что в России в настоящее время за чертой бедности находится 51% многодетных семей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что количество бедных граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году уменьшилось на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и составило 12,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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