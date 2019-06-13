Голикова: больше 50% многодетных семей находятся за чертой бедности

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-13T16:49:25+03:00

По словам вице-премьера, эта проблема является общей для регионов

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за чертой бедности находятся около 51% многодетных семей. По ее словам, эта проблема является общей для всех регионов страны.

"Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи", - сказала Голикова в ходе круглого стола "Дополнительные меры по повышению доходов московских семей" в четверг, 13 июня.

Пресс-служба вице-премьера уточнила, что в России в настоящее время за чертой бедности находится 51% многодетных семей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что количество бедных граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году уменьшилось на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и составило 12,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU