Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-13T17:11:03+03:00

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По итогам первого тура голосования на выборах главы Консервативной партии Великобритании (а в будущем и главы правительства) во второй тур вышли семеро из десяти кандидатов. Об этом сообщила представитель Комитета 1922 парламентской фракции консерваторов Шерил Гиллан после подсчета голосов. Она отметила, что среди претендентов на пост премьера остались только мужчины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 13 июня, в Великобритании стартовали выборы лидера партии тори, которые завершатся в конце июля. В первом туре принимали участие члены партии, состоящие в парламенте. Для выхода во второй тур кандидатам необходимо было набрать не менее 17 голосов. Те, кто набирают меньше, выбывают из гонки.

Таким образом, в результате голосования "отсеялись" экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей (9 голосов), бывший замглавы Минфина Марк Харпер (10) и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом (11).

Большинство депутатов (114 из 312) отдали свои голоса за экс-главу МИД Великобритании Бориса Джонсона. На втором месте идет нынешний министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

ИСТОЧНИК KP.RU