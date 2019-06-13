Москва предложила Киеву мировое соглашение по газу

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-13T18:16:23+03:00

Глава Минэнерго сообщил, что Россия готова обеспечить поставки топлива на Украину по цене ниже на 25%

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Россия предложила Украине заключить мирового соглашение с «Газпромом» по вопросу арбитражных разбирательств. Соответствующие заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак.

«С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», - сообщил он на по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Новак также сообщил о готовности обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году.

«"Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня», - сказал глава Минэнерго.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 июня, в «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму. Глава НАК Украины Андрей заявил о проблеме с ликвидностью, которую необходимо решить в ближайшие недели.

ИСТОЧНИК KP.RU