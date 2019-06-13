2019-06-13T18:16:23+03:00
Политика

Москва предложила Киеву мировое соглашение по газу

Глава Минэнерго сообщил, что Россия готова обеспечить поставки топлива на Украину по цене ниже на 25%
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Александр НовакАлександр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Россия предложила Украине заключить мирового соглашение с «Газпромом» по вопросу арбитражных разбирательств. Соответствующие заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак.

«С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», - сообщил он на по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Новак также сообщил о готовности обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году.

«"Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня», - сказал глава Минэнерго.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 июня, в «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму. Глава НАК Украины Андрей заявил о проблеме с ликвидностью, которую необходимо решить в ближайшие недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВВС США провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска
В Европаламенте выступили против продления антироссийских санкций
Путин принял в гражданство РФ американского переводчика стихов Пушкина
Совбез ООН проведет встречу, на которой обсудят нападение на танкеры в Оманском заливе
США уговаривают Индию не закупать С-400
В Мексике нашли единственную запись голоса художницы Фриды Кало
Госдума предложила повысить штраф до 18 миллионов рублей за хранение данных россиян
Германия не будет менять позицию по «Северному потоку - 2», несмотря на угрозы США
Завершается прием заявок на премию «Импульс добра»
Кремль: Путин и Трамп смогут переговорить «на ногах» на саммите G20
Международные резервы РФ превысили $500 миллиардов
В партии Зеленского заявили о желании получить абсолютную монополию в Раде
Водитель купил на заправке лотерейный билет и выиграл миллион долларов
Ученые объяснили, почему современные люди продолжают много есть
Roshen получила исключительное право на использование красной ленты на упаковке торта
Володин: Россия сформирует проект заявки на участие в ПАСЕ 19 июня
Борис Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы Консервативной партии