ВВС США провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска
ВВС США успешно провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW) без запуска.
Испытания прошли в среду, 12 июня, на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. Ракета не имела боевой части.
- В ходе испытаний были собраны данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование самолета, - отмечается в сообщении ВВС США.
Также стало известно о том, что данный прототип не имел взрывчатки и не был выпущен из Б-52 во время летных испытаний.
Отмечается, что ARRW должна достичь "ранних эксплуатационных возможностей к 2022 финансовому году", сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД. Пентагон пока не назвал конкретные сроки проведения испытания этих ракет.
ИСТОЧНИК KP.RU