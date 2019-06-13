2019-06-13T19:37:50+03:00
В мире

ВВС США провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска

Во время мероприятий были собраны данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование самолета
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ВВС США провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запускаВВС США провели первые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запускаФото: REUTERS
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ВВС США успешно провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW) без запуска.

Испытания прошли в среду, 12 июня, на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. Ракета не имела боевой части.

- В ходе испытаний были собраны данные о лобовом сопротивлении и вибрационных воздействиях на само оружие и на внешнее оборудование самолета, - отмечается в сообщении ВВС США.

Также стало известно о том, что данный прототип не имел взрывчатки и не был выпущен из Б-52 во время летных испытаний.

Отмечается, что ARRW должна достичь "ранних эксплуатационных возможностей к 2022 финансовому году", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД. Пентагон пока не назвал конкретные сроки проведения испытания этих ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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