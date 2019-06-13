Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро
В Министерстве финансов отметили, что в ближайшее время Россия и ЕС создадут группу по переходу на расчеты в рублях и евро.
Москва и Брюссель считают, что такое решение снизит риски для европейского и российского бизнеса.
- Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС, - заявил пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.
Известно, что со стороны РФ в рабочую группу войдут чиновники рангом заместителя министра. Группа будет изучать именно практические шаги в области перевода расчетов на национальные валюты, сообщает "РБК".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минфин выделит 300,5 миллиардов рублей на покупку иностранной валюты. Операции проводились в период с 14 мая по 6 июня 2019 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составлял в эквиваленте 16,7 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU