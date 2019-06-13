СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-13T18:57:48+03:00

Совбез ООН проведет встречу, на которой обсудят нападение на танкеры в Оманском заливе Фото: REUTERS

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Совет безопасности ООН проведёт экстренную встречу в связи с инцидентами на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе.

Соответствующее мероприятие запланировано на пятницу, 14 июня, сообщает AFP.

Напомним, на данный момент в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Все 44 члена экипажа обоих судов оперативно эвакуировали. Между тем появилась информация, что на обоих танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что два саудовских нефтяных танкера были атакованы в водах ОАЭ. Жертв и разлива нефти удалось избежать, однако конструкции судов нанесен серьезный ущерб. ЧП произошло утром в воскресенье, 12 мая. Один из двух танкеров в момент саботажа двигался в сторону порта Рас-Таннура с целью погрузки нефти и ее дальнейшей отправки в США.

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU