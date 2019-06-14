США направили ракетный эсминец в Оманский залив из-за атаки на танкеры
В район Оманского залива, где произошло нападение на танкеры, для оказания содействия выдвинулся эсминец USS Mason. Об этом сообщил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун.
"США и наши союзники в регионе примут все необходимые меры, чтобы защитить себя и наши интересы. Сегодняшние нападения являются отчетливой угрозой международной свободе судоходства и свободе торговли”, - говорится в его заявлении.
Браун подчеркнул, что Америка и международное сообщество "готовы защищать свои интересы, в том числе свободу судоходства", но не намерены вступать в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
"Мы будем защищать свои интересы, но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество", - подчеркнул при этом Браун.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Оманском заливе загорелись два танкера: Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме. По некоторым данным, суда были атакованы торпедами. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к инциденту причастен Иран.
ИСТОЧНИК KP.RU