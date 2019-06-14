2019-06-14T06:11:35+03:00
Политика

Слуцкий: Россия не потерпит никаких ограничений в ПАСЕ

Делегация РФ вернется к работе в ассамблее, если доклад о ее полномочиях будет принят без пересмотра
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия готова вернуться в ПАСЕРоссия готова вернуться в ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия не станет мириться ни с какими ограничениями в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и настаивает на принятии резолюции о праве голоса делегаций без пересмотра. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что российская делегация готова вернуться к работе в ПАСЕ "когда будет принята резолюция с изменениями в регламент о запрете на лишение национальных делегаций права голоса, слова и участия в деятельности основных структур ассамблеи".

"Как только ее проект без выхолащивания поправок будет проголосован, делегация РФ с вероятностью 99,99% направит заявку в Страсбург на возобновление работы в ПАСЕ с 25 июня",- сказал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что российская сторона не станет терпеть даже незначительные рестрикции, даже один пункт с ограничениями в докладе о полномочиях делегации РФ, передает ТАСС.

"Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга”, - пригрозил глава комитета Госдумы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, решение о возобновлении участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и утверждение состава российской делегации будет обсуждаться 19 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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