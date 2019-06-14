Слуцкий: Россия не потерпит никаких ограничений в ПАСЕ
Россия не станет мириться ни с какими ограничениями в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и настаивает на принятии резолюции о праве голоса делегаций без пересмотра. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он отметил, что российская делегация готова вернуться к работе в ПАСЕ "когда будет принята резолюция с изменениями в регламент о запрете на лишение национальных делегаций права голоса, слова и участия в деятельности основных структур ассамблеи".
"Как только ее проект без выхолащивания поправок будет проголосован, делегация РФ с вероятностью 99,99% направит заявку в Страсбург на возобновление работы в ПАСЕ с 25 июня",- сказал депутат.
Слуцкий подчеркнул, что российская сторона не станет терпеть даже незначительные рестрикции, даже один пункт с ограничениями в докладе о полномочиях делегации РФ, передает ТАСС.
"Если наши полномочия вновь подвергнут пересмотру, если ПАСЕ вновь пойдет на поводу русофобского меньшинства и решит продолжать санкционную игру, мы выйдем из зала и уедем из Страсбурга”, - пригрозил глава комитета Госдумы.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, решение о возобновлении участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и утверждение состава российской делегации будет обсуждаться 19 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU