Володин: Россия сформирует проект заявки на участие в ПАСЕ 19 июня

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-13T17:13:51+03:00

В Госдуме сообщили, что Москва оставляет за собой право покинуть ассамблею, если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий

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Решение о возобновлении участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и утверждение состава российской делегации будет рассмотрен 19 июня. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что Москва оставляет за собой право покинуть ассамблею в случае лишения России каких-либо полномочий в ПАСЕ.

«Если делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ», - сказал Володин.

Как писал ранее сайт kp.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обещала, что решение о возобновлении участия российской делегации в ПАСЕ будет принято до середины июня текущего года.

Напомним, в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине. На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июня текущего года профильный комитет предложил российской делегации принять участие в июньской сессии и направить необходимые для этого документы.

ИСТОЧНИК KP.RU