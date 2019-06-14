Экс-президент Хорватии назвал катастрофичным ущерб от санкций против России

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-14T07:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Введенные против России санкции нанесли экономике Хорватии катастрофический ущерб, Такое заявление сделал бывший президент страны Степан Месич.

"С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики: ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов”, - сообщил политик в интервью газете "Известия".

Месич подчеркнул, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала от введенных против РФ ограничений. При этом из Хорватии в Россию ввозился товар на 400 миллионов долларов, а сейчас объемы экспорта не превышают 200 миллионов долларов.

Бывший глава государства подчеркнул, что считает антироссийские санкции незаконными, поскольку США и Евросоюз вводили их без согласования с ООН.

Напомним, Степан Месич занимал президентское кресло в Хорватии в 2000-2010 годы.

Ранее сайт kp.ru писал, что 12 июня 2019 года комитет постоянных представителей Евросоюза без дискуссии утвердил продление еще на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU