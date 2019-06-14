За Малышеву, назвавшую детей «кретинами» и «идиотами», вступились психиатры

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-14T10:27:33+03:00

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Слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле. Такое мнение высказали психиатры, которых РИА Новости попросили прокомментировать высказывания Елены Малышевой - ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Накануне она оказалась в эпицентре скандала в связи с тем, что назвала кретинами людей с умственной отсталостью. Малышеву обвинили в дискриминации людей с нарушениями интеллекта.

"По сути да... Идиотия это же не оскорбительное. Это в современной терминологии, в современной классификации она отсутствует. А в классификации, которая была принята при Советском Союзе, она была", - рассказала детский психиатр Алексей Каротам.

С коллегой согласился и врач-психиатр Вячеслав Тарасов, что подтвердил, что данные термины являются медицинскими. «Умственная отсталость... может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии, поэтому термины идиот, имбецил или олигофрен являются вполне научными", - подчеркнул он.

Жить здорово! Выпуск от 13.06.2019.Ведущая назвала кретинами людей с умственной отсталостью

ИСТОЧНИК KP.RU