В Госдуме поддержали идею увеличить скоростной лимит до 130 км/ч

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-14T11:51:27+03:00

Это, по мнению депутатов, не приведет к увеличению аварийности

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В Госдуме поддерживают идею об увеличении скоростного лимита на автомагистралях. С существующих 110 км/ч его могут поднять до 130 км/ч, но только на платных участках пути трассы М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Соответствующий проект подготовлен научно-исследовательским институтом Минтранса. Если его утвердят во всех инстанциях, то изменение режима коснется легковых авто и мотоциклов.

В Госдуме считают, что сегодняшнее ограничение необоснованно, а четких доказательств взаимосвязи между повышением скорости и аварийностью до сих пор нет.

- Проведены общественные слушания, участие в них приняли эксперты, профессионалы своего дела, перевозчики и все единогласно заявляют, что нужно убрать «кормушки» с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости. Действующие сегодня нормы были приняты еще в 60-е годы, но государство в них заинтересовано, потому что получает огромные деньги в виде штрафов, - комментирует ИА «НСН» зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

Кстати, у Росавтодора есть планы поднять скорость до 90–110 километров в час на 44 участках федеральных дорог. Новые стандарты требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах будут утверждены в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU