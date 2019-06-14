Москалькова: тенденция снижения реальных доходов россиян сохраняется

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-14T12:01:36+03:00

По данным российского омбудсмена, за последние пять лет сокращение доходов граждан России составило 10%

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что снижение реальных доходов россиян за пять лет составило 10%. По ее словам, данная тенденция в настоящий момент сохраняется.

"По данным аналитического центра при правительстве РФ, в целом за пять лет реальное падение доходов населения составило 10% - это второй отрицательный фактор, который мы должны учитывать, - сказала она на конференции "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства". - И эта тенденция не остановилась пока в этом году".

При этом Москалькова добавила, что в прошлом году каждый восьмой житель России, а это 12%, имел доходы ниже величины прожиточного минимума.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что по данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан России за период январь-март текущего года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU