Зеленский назвал своей главной целью прекращение конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-14T13:19:24+03:00

Президент Украины на встрече с главой ОБСЕ в качестве приоритета также указал возвращение "заложников домой"

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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, где заявил, что его главной целью является прекращение конфликта в Донбассе.

«Для меня это главная цель – остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», - цитирует украинского лидера пресс-служба.

Зеленский также отметил, что Украина осуществляет шаги по активизации переговорного процесса в рамках минского формата. Со своей стороны, Мирослав Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески содействовать достижению устойчивого мира в Донбассе.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что заявления киевских властей по ситуации в Донбассе каждый раз отличаются друг от друга. Так, глава государства обещал жестко отвечать на обстрелы со стороны ополченцев на юго-востоке Украины. При этом также Зеленский выражал намерение и дальше настаивать на прекращении огня в рамках обсуждения конфликта на дипломатическом уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU