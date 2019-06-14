2019-06-14T14:42:12+03:00
Общество

МАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в Шереметьево

Как отмечается в документе, после попадания молнии у самолета отключился автопилот, а также была нарушена связь
Марина ВЕНЦОВА
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МАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в ШереметьевоМАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в ШереметьевоФото: REUTERS
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево.

"Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы, - сказано в преамбуле документа. - При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен".

Как отмечается в документе, после попадания молнии у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево после вынужденной посадки загорелся самолет «Сухой Суперджет», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск. На борту лайнера находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате чрезвычайного происшествия погиб 41 человек. Среди жертв один член экипажа - 21-летний Максим Моисеев.

Следственный комитет по факту трагедии в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Новое видео посадки суперджета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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