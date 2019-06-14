2019-06-14T15:06:33+03:00
Общество

В Минздраве отреагировали на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн отметил, что такие медицинские термины, как "кретинизм" есть
Марина ВЕНЦОВА
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Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева. Фото: Первый каналВедущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева. Фото: Первый канал
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Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн прокомментировал слова ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Елены Малышевой, которая в эфире предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».

«Одно и то же слово можно использовать в разном контексте <...> Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости», - приводит RT его слова.

Однако, Брюн отметил, что уместность употребления термина «кретинизм» в публичном пространстве спорна. «Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», - подчеркнул он.

Накануне, как писал сайт kp.ru, Малышева в эфире телепрограммы назвала кретинами людей с умственной отсталостью, за что ее обвинили в дискриминации людей с нарушениями интеллекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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