В Минздраве отреагировали на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн прокомментировал слова ведущей программы «Жить здорово!» на Первом канале Елены Малышевой, которая в эфире предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
«Одно и то же слово можно использовать в разном контексте <...> Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости», - приводит RT его слова.
Однако, Брюн отметил, что уместность употребления термина «кретинизм» в публичном пространстве спорна. «Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», - подчеркнул он.
Накануне, как писал сайт kp.ru, Малышева в эфире телепрограммы назвала кретинами людей с умственной отсталостью, за что ее обвинили в дискриминации людей с нарушениями интеллекта.
ИСТОЧНИК KP.RU