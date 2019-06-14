Помощник Малышевой объяснил шумиху вокруг «детей-кретинов»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-14T11:31:09+03:00

В случившемся ведущая программы и ее команда не видит ничего из ряда вон выходящего

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Помощник Елены Малышевой прокомментировал слова ведущей о «детях-кретинах». В случившемся команда, работающая над программой, не видит ничего скандального, так как используемое слово является медицинским термином.

- Я не знаю, с чего вся шумиха. «Кретин» - это медицинский термин. Хотя я и не суперврач, но даже я знаю, что «кретин» — это медицинский термин», — пояснил в ФАН помощник Елены Малышевой Сергей.

Сама телеведущая пока недоступна и комментариев по данному факту не дает. Представитель Малышевой уверяет, что она весь день на съемках и не может говорить.

Обидные для многих слова прозвучали во время программы «Жить здорово», которая выходит на Первом канале. Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», а в заставке появилась надпись «Мой ребенок – идиот». Эфир от 13 июня взбудоражил общественность. Ассоциация «Аутизм-регионы» обратилась к главному детскому психиатру Москвы Анне Портновой, которая объяснила, что для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.

Многие коллеги Портновой все же отметили, что слова "кретин" и "идиот" являются медицинскими терминами и не несут в себе оскорбительного подтекста в научном поле.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена Багарадникова, член совета ВОРДИ*, исполнительный директор РОО помощи детям с расстройствами аутичного спектра «Контакт»:

«Малышева не имеет представления о деонтологии»

«Насколько я понимаю, Малышева позиционирует свою передачу как просветительскую.

Термины, использованные в передаче, не медицинские, устаревшие и не рекомендованные к употреблению в цивилизованных странах. Если такое «просвещение» отбрасывает людей еще дальше в прошлое, оскорбляет чувства, стигматизирует и так беззащитных людей, сводит на нет работу общественных организаций, защищающих права людей с ментальной инвалидностью и ведущих кропотливую работу с обществом, то у меня вопрос в том, нужна ли на главном канале страны такая передача и человек, называющий себя врачом, не имеющий представления о деонтологии (морали и нравственности).

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Жить здорово! Выпуск от 13.06.2019.Ведущая назвала кретинами людей с умственной отсталостью

ИСТОЧНИК KP.RU