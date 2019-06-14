Минфин летом снова попробует "протащить" закон об онлайн-торговле алкоголем

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-14T15:44:31+03:00

Если закон примут, то в первый год его действия в интернете можно будет купить только вина от производителей. Пенное - табу.

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Министерство финансов России предпримет еще одну попытку согласования законопроекта о дистанционной продаже алкоголя. Для этого ведомство проведет "согласительное" совещание с Минздравом. Сейчас взгляды на ситуацию у ведомств различны.

"Нам дали замечания, мы будем повторно вносить летом", - приводит слова директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова ТАСС.

Чиновник добавил, что все правки носят технический характер, сама суть документа не изменилась. Непоколебимой пока остается и позиция Минздрава: категорически против.

Напомним, реализация законопроекта, по планам Минфина, должна начаться в начале следующего года. В первый год действия закона продавать алкоголь в интернете смогут только производители и оптовые компании. Причем к "электронному прилавку" допустят лишь вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

ИСТОЧНИК KP.RU