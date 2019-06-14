Минфин летом снова попробует "протащить" закон об онлайн-торговле алкоголем
Министерство финансов России предпримет еще одну попытку согласования законопроекта о дистанционной продаже алкоголя. Для этого ведомство проведет "согласительное" совещание с Минздравом. Сейчас взгляды на ситуацию у ведомств различны.
"Нам дали замечания, мы будем повторно вносить летом", - приводит слова директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова ТАСС.
Чиновник добавил, что все правки носят технический характер, сама суть документа не изменилась. Непоколебимой пока остается и позиция Минздрава: категорически против.
Напомним, реализация законопроекта, по планам Минфина, должна начаться в начале следующего года. В первый год действия закона продавать алкоголь в интернете смогут только производители и оптовые компании. Причем к "электронному прилавку" допустят лишь вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).
ИСТОЧНИК KP.RU