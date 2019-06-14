Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину Ирана
Министрество иностранных дел Германии не считает распространенное Соединёнными Штатами видео достаточным основанием для того, что бы считать Иран ответственным за нападения на два нефтеналивных танкера в Оманском заливе. Соответствующие заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно», - передает Reuters слова министра.
Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера. После инцидента в США заявили, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта одного из судов и опубликовали соответствующие видео. Госдепартамент Соединенных Штатов возложил ответственность за нападение на Тегеран. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что за атаками стоит именно Иран.
Иранцы якобы снимают мину с борта танкера в Оманском заливе.Опубликовано US CENTCOM
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