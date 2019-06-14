2019-06-14T17:40:34+03:00
В мире

Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину Ирана

Министр иностранных дел Германии прокомментировал видеозапись, на которой иранцы якобы снимают неразорвавшуюся мину с борта одного из атакованных танкеров [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину ИранаГлава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину ИранаФото: REUTERS
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Министрество иностранных дел Германии не считает распространенное Соединёнными Штатами видео достаточным основанием для того, что бы считать Иран ответственным за нападения на два нефтеналивных танкера в Оманском заливе. Соответствующие заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно», - передает Reuters слова министра.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера. После инцидента в США заявили, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта одного из судов и опубликовали соответствующие видео. Госдепартамент Соединенных Штатов возложил ответственность за нападение на Тегеран. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что за атаками стоит именно Иран.

Иранцы якобы снимают мину с борта танкера в Оманском заливе.Опубликовано US CENTCOM

ИСТОЧНИК KP.RU

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