2019-06-14T18:57:05+03:00
Политика

«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа

Долги компании перед поставщиками достигли почти 152 миллионов долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газаФото: REUTERS
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Выполняющая функции оператора газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» сообщила о нехватки средств для собственных производственно-технологических нужд, а также о долгах перед поставщиками топливного газа, которые за период с марта по апрель достигли почти 152 миллионов долларов.

«В связи с дефицитом средств "Укртрансгаз" не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам закупки газа для собственных производственно-технологических нужд», - сообщают в «Укртрансгаз», отмечая, что остаточных объемов газа достаточно только до 24 июня, а из-за долгов поставщики отказываются предоставлять в дальнейшем определенные действующими контрактами объемы газа.

С соответствующим письмом «Укртрансгаз» обратился в Госслужбу по ЧС и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее в «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму. Глава НАК Украины Андрей заявил о проблеме с ликвидностью, которую необходимо решить в ближайшие недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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