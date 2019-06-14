Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

СЕГОДНЯ 20:25 2019-06-14T20:26:20+03:00

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Британский политик Борис Джонсон признался журналистам в употреблении кокаина. С его слов, это было лишь однажды, в 19 лет.

"Это событие обсуждалось уже много, много раз. Я думаю, что большинству людей интереснее наша политическая кампания и то, что мы можем сделать для них и для нашей великой страны", - приводит слова Джонсона таблоид The Mirror.

Джонсон является главным кандидатом на пост премьер-министра страны. По результатам первого раунда голосования он набрал 114 голосов. Его ближайший соперник - глава МИДа Джереми Хант имеет только 43 голоса.

Напомним, сейчас в гонке участвуют шесть политиков. Кресло освободилось после ухода Терезы Мэй. Она ушла в отставку после долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU