Вспышку Эболы в Конго не признали чрезвычайной международной проблемой
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям не стал объявлять вспышку Эболы в Демократической Республике Конго проблемой международного масштаба. Об этом его члены высказались в пятницу, 14 июня, на заседании в Женеве.
"Наше заключение состоит в следующем: вспышка [лихорадки] является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в ДРК и регионе, однако она не отвечает всем трем критериям для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном плане", - отмечается в заявлении комитета, пишет ТАСС.
При этом Комитет обратил внимание на проблему финансирования противовирусных мероприятий. Сейчас она не достаточна.
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ИСТОЧНИК KP.RU