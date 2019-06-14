2019-06-14T21:42:02+03:00
Общество

Вспышку Эболы в Конго не признали чрезвычайной международной проблемой

ВОЗ обратил внимание на не достаточную обеспеченность финансирования противовирусных мероприятий
Артур ГАРЬКЕ
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Вспышка болезни проблема местного уровня, уверенны в ВОЗ.Вспышка болезни проблема местного уровня, уверенны в ВОЗ.Фото: REUTERS
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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям не стал объявлять вспышку Эболы в Демократической Республике Конго проблемой международного масштаба. Об этом его члены высказались в пятницу, 14 июня, на заседании в Женеве.

"Наше заключение состоит в следующем: вспышка [лихорадки] является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в ДРК и регионе, однако она не отвечает всем трем критериям для того, чтобы объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном плане", - отмечается в заявлении комитета, пишет ТАСС.

При этом Комитет обратил внимание на проблему финансирования противовирусных мероприятий. Сейчас она не достаточна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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