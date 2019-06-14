2019-06-15T00:12:15+03:00
Политика

Путин и Рахмон обсудили развитие стратегического партнерства

Лидеры стран остались довольны реализацией достигнутых ранее договоренностей
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана и Эмомали РахмонПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана и Эмомали РахмонФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Душанбе 14 июня состоялись переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Лидеры двух стран обсудили перспективы стратегического партнерства.

Как отмечает пресс-служба главы Таджикистана, стороны выразили удовлетворение практической реализацией ранее достигнутых договоренностей. Рахмон подчеркнул, что контакты между двумя странами на высшем уровне крайне важны для двусторонних отношений.

"Я убежден, что наша сегодняшняя встреча также окажет большое влияние на этот процесс", - уверен таджикский лидер

Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки и вспомнили итоги последнего визита Рахмона в Москву, который состоялся в апреле 2019 года, передает ТАСС.

Путин находится сейчас в Душанбе, куда прибыл для участия в работе саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится 15 июня. В нем примут участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей.

Как сообщал kp.ru, ранее российский лидер посетил Бишкек, где состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ тревожат сообщения о планах Лондона по переориентации спецназа
Лондон присоединился к обвинениям против Ирана за атаку на танкеры
Найденную в захламленной квартире девочку научили самостоятельно одеваться
Под Москвой легкомоторный самолет совершил жесткую посадку: пострадали два человека
У столицы Мексики проснулся вулкан
Российская короткометражка получила "приз Disney"
Климкин опроверг данные о назначении послом Украины в США
Вспышку Эболы в Конго не признали чрезвычайной международной проблемой
В Росавтодоре не подтвердили увеличение скоростного лимита до 130 км в час
После массовой драки под Пензой в больнице погиб человек
Зеленский выбирает главу Львовской области, советуясь с подписчиками
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова
Ален Делон слег в госпиталь
Глава Минпромторга заявил о расширении tax free на всю Россию в 2019 году
Трамп обсудил с премьером Японии атаку на танкеры в Оманском заливе
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс клиентов российских банков
Картина Виктора Цоя "Рождение звезды" уйдет с молотка
Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в США
«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа
Военная разведка США не пояснила, почему подозревает Россию в ядерных испытаниях