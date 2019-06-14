Путин и Рахмон обсудили развитие стратегического партнерства

14 Июнь 23:55 2019-06-15T00:12:15+03:00

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В Душанбе 14 июня состоялись переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Лидеры двух стран обсудили перспективы стратегического партнерства.

Как отмечает пресс-служба главы Таджикистана, стороны выразили удовлетворение практической реализацией ранее достигнутых договоренностей. Рахмон подчеркнул, что контакты между двумя странами на высшем уровне крайне важны для двусторонних отношений.

"Я убежден, что наша сегодняшняя встреча также окажет большое влияние на этот процесс", - уверен таджикский лидер

Кроме того, президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки и вспомнили итоги последнего визита Рахмона в Москву, который состоялся в апреле 2019 года, передает ТАСС.

Путин находится сейчас в Душанбе, куда прибыл для участия в работе саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится 15 июня. В нем примут участие делегации 27 стран-участниц объединения, а также 13 наблюдателей.

Как сообщал kp.ru, ранее российский лидер посетил Бишкек, где состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС.

ИСТОЧНИК KP.RU